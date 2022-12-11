Дэвид Бекхэм: потрясён и опечален смертью Гранта Уола

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал новость о смерти американского журналиста Гранта Уола.

«Я был потрясён и опечален, услышав трагическую новость о том, что Грант Уол умер вчера. Он был настоящим лидером в своей области, очень уважаемым журналистом и замечательным человеком, с которым можно было проводить время. Он рассказывал истории американского футбола, в том числе и мою, с большим умом и проницательностью, и его труды сыграли важную роль в пробуждении интереса и энтузиазма к спорту, который он любил. Мои мысли и искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — сказал Бекхэм SL.

Грант Уол потерял сознание во время матча Аргентина — Нидерланды. Врачам не удалось спасти журналиста.