Дэвид Бекхэм: потрясён и опечален смертью Гранта Уола
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал новость о смерти американского журналиста Гранта Уола.
«Я был потрясён и опечален, услышав трагическую новость о том, что Грант Уол умер вчера. Он был настоящим лидером в своей области, очень уважаемым журналистом и замечательным человеком, с которым можно было проводить время. Он рассказывал истории американского футбола, в том числе и мою, с большим умом и проницательностью, и его труды сыграли важную роль в пробуждении интереса и энтузиазма к спорту, который он любил. Мои мысли и искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — сказал Бекхэм SL.
Грант Уол потерял сознание во время матча Аргентина — Нидерланды. Врачам не удалось спасти журналиста.
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