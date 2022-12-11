Уэйн Руни поддержал Гарри Кейна после вылета сборной Англии с ЧМ-2022
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни после матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции (1:2) поддержал английского форварда Гарри Кейна.
«Я сильно расстроен, но горжусь тем, как сборная Англии сыграла на этом турнире, и футболисты должны гордиться. Поздравляю Гарри Кейна с повторением рекорда. Скоро он единолично возглавит список бомбардиров, и я не могу придумать лучшего лидера для этой сборной. Выше голову, Гарри», — написал Руни на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Кейн забил 53-й гол за сборную Англии в этом матче и сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды с Руни. Однако позже форвард не сумел реализовать пенальти.
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