Дмитрий Булыкин: Англия с Францией должны были играть дополнительное время и пенальти
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Англия — Франция (1:2).
«Матч Англии с Францией был интересным — встречались по-настоящему две сильные сборные. Они должны были играть и дополнительное время, и пенальти, но в основное время англичане не реализовали пенальти. Итог мы все знаем — поехали домой», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с национальной командой Марокко, ранее выбившей из турнира Португалию. В другом матче 1/2 финала мундиаля сойдутся сборные Аргентины и Хорватии. Финальная игра ЧМ-2022 в Катаре состоится 18 декабря.
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