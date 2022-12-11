Дмитрий Булыкин: Англия с Францией должны были играть дополнительное время и пенальти

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Англия — Франция (1:2).

«Матч Англии с Францией был интересным — встречались по-настоящему две сильные сборные. Они должны были играть и дополнительное время, и пенальти, но в основное время англичане не реализовали пенальти. Итог мы все знаем — поехали домой», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с национальной командой Марокко, ранее выбившей из турнира Португалию. В другом матче 1/2 финала мундиаля сойдутся сборные Аргентины и Хорватии. Финальная игра ЧМ-2022 в Катаре состоится 18 декабря.