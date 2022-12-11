Появилась информация о возможных дополнительных расходах «Барселоны»

Стали известны возможные дополнительные расходы «Барселоны». Они связаны с трансферами Жюля Кунде, Роберта Левандовского и Пабло Торре.

В соглашении с «Баварией» предусмотрены дополнительные выплаты, если Роберт Левандовски будет забивать 25 голов за сезон. Контракт подписан до 2026 года с возможностью продления ещё на год. Роберт забил за «Барсу» 18 мячей в нынешнем сезоне.

В случае с Кунде предусмотрены бонусные выплаты «Севилье». Они могут достигать € 12,5 млн и зависят от количества сыгранных матчей и выигранных трофеев.

Пабло Торре был приобретён у «Расинга». «Барселона» будет доплачивать предыдущему клубу игрока по € 1 млн за каждые 10 матчей в сезоне, в которых Торре сыграет хотя бы 45 минут. Об этом сообщает Mundo Deportivo.