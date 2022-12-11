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Видео: реакция болельщиков Англии на промах Гарри Кейна с пенальти в игре с Францией

Видео: реакция болельщиков Англии на промах Гарри Кейна с пенальти в игре с Францией
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В Сети появилось видео с реакцией болельщиков сборной Англии на промах нападающего национальной команды Гарри Кейна с пенальти в игре четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре (1:2).

В видеоролике собравшиеся в одном из английских баров болельщики наблюдают за матчем сборных Англии и Франции. На 84-й минуте главный арбитр матча Вилтон Сампайо назначил второй пенальти в матче в ворота Франции. К «точке» подошёл Кейн, который реализовал первый 11-метровый удар на 54-й минуте. Нападающий пробил выше ворот, не сумев сравнять счёт в матче. Матч завершился победой французов 2:1.

Сборная Англии вылетела с турнира в Катаре, не сумев пробиться в полуфинал чемпионата мира. Франция сыграет с Марокко за право выхода в финал мундиаля.

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