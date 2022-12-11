Ширер — о незабитом пенальти Кейна: понимаю Гарри. Он будет вспоминать это всю жизнь

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер рассказал о чувствах Гарри Кейна после незабитого пенальти в матче с Францией.

«Гарри – исключительный игрок. Я знаю его положение, его образ мыслей и то, что он будет снова и снова переживать по поводу этого незабитого пенальти. Этой и следующей ночью он будет лежать на подушке и смотреть в потолок. Он будет пересматривать этот момент и убеждать себя, что в этот раз он бы точно забил. Это будет мучить его всю оставшуюся жизнь.

Когда я играл за «Ньюкасл Юнайтед», я в похожем стиле не реализовал важный пенальти против «Сандерленда», и это до сих пор не даёт мне покоя! Это может звучать драматично, но я всё ещё просыпаюсь с мыслью об этом промахе.

Гарри — не просто нападающий, он капитан, лидер, любимец сборной Англии, человек, на которого все смотрят. Для центрального нападающего это часть сделки. Вы всегда чувствуете, что подвели людей, когда не забиваете, так же как вы любите и жаждете больших моментов», — написал Алан Ширер в колонке для The Athletic.