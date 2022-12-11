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Макрон посетит матч Франция — Марокко на чемпионате мира в Катаре

Макрон посетит матч Франция — Марокко на чемпионате мира в Катаре
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Депутат Национального собрания Франции Лоран Джакобелли рассказал о планах президента страны Эммануэля Макрона посетить матч полуфинала ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Франции и Марокко.

«Президент поддержит команду, в этом нет ничего удивительного. Да, конечно, это вызывает много вопросов. Вопрос взаимоотношений Франции и Катара, вопрос того, что чемпионат мира проходит в стране, где, как мы хорошо знаем, не уважают права человека. Но турнир проходит там, пути назад нет. Президент поддержит сборную Франции, в этом нет ничего экстраординарного», — приводит слова Джакобелли Franceinfo.

Ранее сборная Франции одержала победу в матче с Англией (2:1). Марокканцы сенсационно обыграли Португалию (1:0).

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