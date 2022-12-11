Макрон посетит матч Франция — Марокко на чемпионате мира в Катаре
Поделиться
Депутат Национального собрания Франции Лоран Джакобелли рассказал о планах президента страны Эммануэля Макрона посетить матч полуфинала ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Франции и Марокко.
«Президент поддержит команду, в этом нет ничего удивительного. Да, конечно, это вызывает много вопросов. Вопрос взаимоотношений Франции и Катара, вопрос того, что чемпионат мира проходит в стране, где, как мы хорошо знаем, не уважают права человека. Но турнир проходит там, пути назад нет. Президент поддержит сборную Франции, в этом нет ничего экстраординарного», — приводит слова Джакобелли Franceinfo.
Ранее сборная Франции одержала победу в матче с Англией (2:1). Марокканцы сенсационно обыграли Португалию (1:0).
Комментарии
- 11 декабря 2022
-
13:52
-
13:48
-
13:45
-
13:38
-
13:30
-
13:28
-
13:23
-
13:15
-
13:00
-
12:51
-
12:50
-
12:39
-
12:23
-
12:21
-
12:19
-
12:15
-
12:11
-
12:08
-
11:59
-
11:55
-
11:30
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
11:05
-
11:01
-
10:58
-
10:54
-
10:47
-
10:45
-
10:37
-
10:37
-
10:35
-
10:20
-
10:14
Партнерский контент