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Никита Баженов: Англия — Франция — один из лучших матчей на ЧМ-2022 в Катаре

Никита Баженов: Англия — Франция — один из лучших матчей на ЧМ-2022 в Катаре
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Менеджер московского «Спартака» по арендованным игрокам Никита Баженов прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Англия — Франция (1:2).

«Французы вчера были сильнее Англии в моменте. Не скажу, что они на голову всех сильнее, но в определённом моменте показывают свою силу. Так бывает, что одна команда проигрывает — вчера это была Англия.

Отличный футбол, поэтому с удовольствием посмотрел. Это один из лучших матчей по качеству, скорости, стилистике и накалу, что я видел на нынешнем чемпионате мира», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в полуфинале турнира Франция сыграет со сборной Марокко, ранее выбившей национальную команду Португалии (1:0).

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