Джуд Беллингем: арбитр не соответствовал уровню матча Англия — Франция

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал судейство в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции (1:2).



«Если честно, работа арбитра оставляет желать лучшего. Плохой матч может быть у всех, у игроков и у судей. Думаю, на этот раз арбитр не соответствовал уровню матча.



Но есть и другие факторы, объясняющие, почему мы проиграли. Я не хочу сваливать всё на судью. Всё-таки мы играли в этом матче, и спрос идёт с нас. Но да, арбитр не был на высоте в этой встрече. В первом тайме было несколько фолов у штрафной, а мы смертельно опасны при исполнении стандартов, поэтому каждый из них мог иметь решающее значение», — приводит слова Беллингема ITV.com.