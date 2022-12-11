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Джуд Беллингем: арбитр не соответствовал уровню матча Англия — Франция

Джуд Беллингем: арбитр не соответствовал уровню матча Англия — Франция
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Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал судейство в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции (1:2).

«Если честно, работа арбитра оставляет желать лучшего. Плохой матч может быть у всех, у игроков и у судей. Думаю, на этот раз арбитр не соответствовал уровню матча.

Но есть и другие факторы, объясняющие, почему мы проиграли. Я не хочу сваливать всё на судью. Всё-таки мы играли в этом матче, и спрос идёт с нас. Но да, арбитр не был на высоте в этой встрече. В первом тайме было несколько фолов у штрафной, а мы смертельно опасны при исполнении стандартов, поэтому каждый из них мог иметь решающее значение», — приводит слова Беллингема ITV.com.

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