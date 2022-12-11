Зидан не возглавит сборную Франции. Дешам будет продолжать работу до Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продолжит работу на своём посту до чемпионата Европы 2024 года в Германии. Федерация футбола Франции отказалась от идеи приглашения на пост наставника национальной команды Зинедина Зидана. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, одержав победу над сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре (2:1), Дешам гарантировал себе право самому решать свою судьбу во главе национальной команды. Ранее появлялась информация, что 54-летний тренер хочет продолжать работу со сборной Франции.
Зидан, который ранее воспринимался как фаворит в борьбе за позицию сменщика Дешама, больше не рассматривается руководством Федерации футбола Франции.
Дешам работает со сборной Франции с 2012 года. Он выводил французскую сборную в финал чемпионата Европы 2016 года и побеждал на чемпионате мира 2018 года в России.
Дидье Дешам – самый сильный тренер ЧМ-2022
- 11 декабря 2022
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