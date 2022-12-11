Райс — о вылете Англии с ЧМ-2022: это часть пути к успеху нашей команды

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поблагодарил болельщиков за поддержку после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2022 в Катаре.



«Чем больше талант, чем выше цель. Чем выше цель, тем больше боли на пути к её достижению. Всё это является частью пути к успеху нашей команды. Спасибо всем за невероятную поддержку. Мы отдали этому турниру абсолютно всё», — написал Райс на своей странице в социальных сетях.



Напомним, сборная Англии проиграла Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 со счётом 1:2. В полуфинале турнира французская сборная встретится с национальной командой Марокко. В другом полуфинале сыграют сборные Аргентины и Хорватии. Финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря.