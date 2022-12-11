Игрок «Ростова» Миронов: уровень РПЛ не упал. Нам ничего не надо менять внутри

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов оценил идею перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) и заявил, что не считает, что уровень РПЛ упал.

«Что думаю о возможном переходе России в АФК? Честно говоря, я не углублялся в этот вопрос и не знаю, как это вообще возможно. Конечно, если переход в АФК позволит играть на международной арене, то это надо сделать. Международная практика нужна и сборной, и клубам — чем больше матчей, тем лучше. Да, есть нюансы в виде длительных перелётов и так далее, но, наверное, это можно как-то решить. В любом случае это было бы интересно.



Что касается нашего чемпионата, то меня всё устраивает. Не считаю, что уровень РПЛ упал, мне нравится наш чемпионат. Я бы ничего не менял внутри, сейчас всё хорошо — новый формат Кубка России, на мой взгляд, отличный. Единственное, не хватает международных матчей для практики, но это, опять же, другой вопрос», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА. Ранее появилась информация, что на исполкоме РФС в декабре обсудят возможный переход в АФК.