Хави хочет, чтобы Бускетс остался в «Барсе». Игроку придётся снизить зарплату вдвое

В ближайшие дни полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может принять решение относительно своего контракта с сине-гранатовыми, срок которого истекает в конце сезона.
Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес заинтересован в продолжении работы с Бускетсом. Он задействовал Бускетса в 16 матчах сезона и верит, что игрок и дальше сможет давать результат. При этом Хави осознаёт проблемы, с которыми клуб может столкнуться летом. В данный момент Бускетс раздумывает, будет ли он продлевать контракт с «Барселоной». Если Серхио решит остаться, ему придётся пойти на существенное уменьшение зарплаты. Речь может идти о двукратном снижении. Информацию приводит Sport.es.
34-летний Бускетс выступает за «Барселону» с 2005 года. Он выиграл в клубном футболе все турниры, в которых принимал участие, кроме Лиги Европы.
- 11 декабря 2022
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