ФИФА представила официальный мяч полуфиналов и финала чемпионата мира в Катаре

Пресс-служба ФИФА представила мяч «Al Hilm», которым сыграют в полуфинале и финале чемпионата мира в Катаре.

Al Hilm включает в себя технологию «Connected Ball», которая ранее использовалась на чемпионате мира — 2022, помогая арбитрам принимать точные и быстрые решения во время матчей. Основной цвет мяча — золотой, а треугольные узоры вдохновлены пустынями региона, окружающего город Доха, цветом трофея ЧМ-2022 и флагом Катара. Топ-менеджер Adidas Ник Крэггс заявил, что «Al Hilm представляет собой луч света, демонстрирующий силу спорта и футбола, которая объединяет мир».

В полуфинале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины сыграет с Хорватией (13 декабря), а Франция встретится со сборной Марокко.