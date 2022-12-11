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ФИФА представила официальный мяч полуфиналов и финала чемпионата мира в Катаре

ФИФА представила официальный мяч полуфиналов и финала чемпионата мира в Катаре
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Пресс-служба ФИФА представила мяч «Al Hilm», которым сыграют в полуфинале и финале чемпионата мира в Катаре.

Al Hilm включает в себя технологию «Connected Ball», которая ранее использовалась на чемпионате мира — 2022, помогая арбитрам принимать точные и быстрые решения во время матчей. Основной цвет мяча — золотой, а треугольные узоры вдохновлены пустынями региона, окружающего город Доха, цветом трофея ЧМ-2022 и флагом Катара. Топ-менеджер Adidas Ник Крэггс заявил, что «Al Hilm представляет собой луч света, демонстрирующий силу спорта и футбола, которая объединяет мир».

В полуфинале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины сыграет с Хорватией (13 декабря), а Франция встретится со сборной Марокко.

Фото: Пресс-служба ФИФА

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