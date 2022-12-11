Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дрогба — Кейну: будет больно, но ты настоящий капитан и лидер

Дрогба — Кейну: будет больно, но ты настоящий капитан и лидер
Комментарии

Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба поддержал форварда сборной Англии Гарри Кейна после вылета команды с чемпионата мира — 2022.

«Будет больно, но ты, Гарри, настоящий капитан и лидер. Мне очень понравилось, как ты выступал на чемпионате мира. Ты пример для нападающих: забиваешь, ассистируешь, ведёшь за собой! Чтобы преодолеть это, понадобится время, но это сделает тебя сильнее!» — написал Дрогба на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Англия проиграла Франции в матче 1/4 финала турнира со счётом 1:2. Кейн забил гол с пенальти, однако не сумел реализовать второй 11-метровый удар.

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с национальной командой Марокко, которая ранее выбила из турнира Португалию (1:0).

Новость по теме
Кейн — о вылете с ЧМ-2022: абсолютно опустошён. Потребуется время, чтобы залечить эти раны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022