Дрогба — Кейну: будет больно, но ты настоящий капитан и лидер
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Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба поддержал форварда сборной Англии Гарри Кейна после вылета команды с чемпионата мира — 2022.
«Будет больно, но ты, Гарри, настоящий капитан и лидер. Мне очень понравилось, как ты выступал на чемпионате мира. Ты пример для нападающих: забиваешь, ассистируешь, ведёшь за собой! Чтобы преодолеть это, понадобится время, но это сделает тебя сильнее!» — написал Дрогба на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Англия проиграла Франции в матче 1/4 финала турнира со счётом 1:2. Кейн забил гол с пенальти, однако не сумел реализовать второй 11-метровый удар.
В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с национальной командой Марокко, которая ранее выбила из турнира Португалию (1:0).
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