Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динияр Билялетдинов — о вылете сборной Бразилии с ЧМ: какое по счёту уже разочарование?

Динияр Билялетдинов — о вылете сборной Бразилии с ЧМ: какое по счёту уже разочарование?
Комментарии

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о вылете национальной команды Бразилии с чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В матче 1/4 финала бразильцы уступили сборной Хорватии в серии пенальти.

«Какое по счёту уже разочарование для бразильцев? Уже который раз вылетают. Но они же вылетели не от Японии, грубо говоря, при всём уважении. Они вылетели от Хорватии — это очень сильная команда. Хорваты подобрали нужный темп игры.

Всем было очевидно, что в скоростном открытом футболе с бразильцами было бы тяжело соперничать. Хорватия сыграла в спокойном, убаюкивающем темпе, добившись результата. Бразильцев жалко: хорошая команда, но сами виноваты», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финальный рейтинг фаворитов ЧМ-2022. Какая сборная возьмёт Кубок мира? Финальный рейтинг фаворитов ЧМ-2022. Какая сборная возьмёт Кубок мира?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022