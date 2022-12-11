Динияр Билялетдинов — о вылете сборной Бразилии с ЧМ: какое по счёту уже разочарование?

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о вылете национальной команды Бразилии с чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В матче 1/4 финала бразильцы уступили сборной Хорватии в серии пенальти.
«Какое по счёту уже разочарование для бразильцев? Уже который раз вылетают. Но они же вылетели не от Японии, грубо говоря, при всём уважении. Они вылетели от Хорватии — это очень сильная команда. Хорваты подобрали нужный темп игры.
Всем было очевидно, что в скоростном открытом футболе с бразильцами было бы тяжело соперничать. Хорватия сыграла в спокойном, убаюкивающем темпе, добившись результата. Бразильцев жалко: хорошая команда, но сами виноваты», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 11 декабря 2022
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