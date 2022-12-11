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Канчельскис: поставил бы Роналду в один ряд с Фигу и Руем Коштой. Заслужил прощальный матч

Канчельскис: поставил бы Роналду в один ряд с Фигу и Руем Коштой. Заслужил прощальный матч
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем Португалии Криштиану Роналду, национальная команда которого уступила Марокко (0:1) и покинула чемпионат мира в Катаре на стадии 1/4 финала.

«Не считаю Роналду антигероем. Он был на пяти чемпионатах мира — не каждому суждено столько сыграть. Криштиану можно назвать героем: я бы поставил его в один ряд с Фигу и Руем Коштой. Не нужно его винить во всём — он же не один на один играет в сборной.

Роналду нужно сказать спасибо, пожелать здоровья и удачи в дальнейшем. Мы любим превращать в плохое всё, что не получилось. Думаю, Роналду заслужил, чтобы его почётно проводили из сборной почётно — сделали прощальный матч», – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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