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Президент КОНМЕБОЛ предложил изменить эмблему сборной Бразилии в честь Пеле

Президент КОНМЕБОЛ предложил изменить эмблему сборной Бразилии в честь Пеле
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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) организовала в Дохе мероприятие в поддержку легенды мирового футбола – бразильца Пеле. Президент организации Алехандро Домингес заявил, что Бразильской футбольной конфедерации (CBF) было предложено изменить эмблему национальной команды. В данный момент на ней изображено пять звёзд за каждый титул чемпионов мира. Три звезды предлагается заменить тремя сердцами в честь Пеле, который является единственным трёхкратным чемпионом мира.

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«Мы хотим послать все силы и всю поддержку Пеле и его семье, чтобы он поправился как можно скорее. Он был гением, с ним связан первый номер 10. Уже после появились другие «десятки» и пришли различные сравнения. Но Пеле всегда будет уникальным.

Мы хотим воспользоваться этим моментом и предложить CBF поменять три звезды из пяти, которые есть у них на эмблеме, на сердца в честь Пеле», — приводит слова Домингеса Marca.

Пеле выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 году. Ещё два титула «селесао» добыли в 1994 и 2002 году.

Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован в Сан-Паулу. Ранее появлялась информация, что 82-летний легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.

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Пеле обратился к болельщикам в свой день рождения:

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