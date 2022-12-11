Президент КОНМЕБОЛ предложил изменить эмблему сборной Бразилии в честь Пеле

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) организовала в Дохе мероприятие в поддержку легенды мирового футбола – бразильца Пеле. Президент организации Алехандро Домингес заявил, что Бразильской футбольной конфедерации (CBF) было предложено изменить эмблему национальной команды. В данный момент на ней изображено пять звёзд за каждый титул чемпионов мира. Три звезды предлагается заменить тремя сердцами в честь Пеле, который является единственным трёхкратным чемпионом мира.

«Мы хотим послать все силы и всю поддержку Пеле и его семье, чтобы он поправился как можно скорее. Он был гением, с ним связан первый номер 10. Уже после появились другие «десятки» и пришли различные сравнения. Но Пеле всегда будет уникальным.



Мы хотим воспользоваться этим моментом и предложить CBF поменять три звезды из пяти, которые есть у них на эмблеме, на сердца в честь Пеле», — приводит слова Домингеса Marca.



Пеле выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 году. Ещё два титула «селесао» добыли в 1994 и 2002 году.



Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован в Сан-Паулу. Ранее появлялась информация, что 82-летний легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.

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Пеле обратился к болельщикам в свой день рождения: