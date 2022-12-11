Хавбек Франции Рабьо — о Марокко: мы никого не недооцениваем, как делаем это в каждой игре

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира с Марокко.

«Матч с Марокко будет иметь историческое значение. Мы понимаем, что если игроки Марокко дошли до полуфинала, то это потому, что они этого заслужили. Мы смотрели их матчи и знаем, что у них очень хорошие игроки. Они тоже, как и мы, умеют выстрадать свои моменты. Мы никого не недооцениваем, как делали это в каждой игре до сих пор. Сейчас важно хорошо восстановиться, потому что мы сыграли много игр и сейчас чувствуем себя немного уставшими», — цитирует Рабьо портал Fantacalcio Pazzi di Fanta.

В четвертьфинальном матче Франция обыграла сборную Англии со счёто 2:1. Марокко, в свою очередь, одержало верх над Португалией — 1:0. Полуфинальный матч между Францией и Марокко состоится 14 декабря, начало в 22:00 мск.