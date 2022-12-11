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Криштиану Роналду высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира

Криштиану Роналду высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет своей команды на стадии 1/4 финала чемпионата мира, где она проиграла Марокко (0:1).

«Победа на чемпионате мира с Португалией была самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много международных титулов, в том числе за Португалию, но поставить нашу страну на самый высокий уровень в мире было моей самой большой мечтой.

Я боролся за это, много отдал ради этой мечты. На пяти чемпионатах мира, в которых я участвовал за последние 16 лет, я всегда был рядом с великими игроками, при поддержке миллионов португальцев, и отдал все свои силы. Я оставил всё на поле. Никогда не обращал внимания на борьбу и никогда не отказывался от этой мечты.

К сожалению, вчера мечта закончилась. Не стоит реагировать на поражение. Я просто хочу, чтобы все знали, что много сказано, много написано, много размышлений — но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение. Я всегда был ещё одним борцом за цель каждого и никогда не отвернулся бы от своих товарищей и своей страны.

На данный момент мне больше нечего сказать. Спасибо, Португалия. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасна, пока она длилась. Теперь нужно надеяться, что буря утихнет, после чего каждый сделает свои выводы», — написал Роналду на своей официальной странице в социальных сетях.

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