Журналист Пирс Морган назвал Эрика тен Хага клоуном

Журналист Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед», назвал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага клоуном.
В своём «твиттере» Морган привёл слова специалиста о Роналду: «Когда он в хорошей форме, он хороший игрок» и сопроводил их подписью: «Трудно предположить, почему Роналду неуважительно отнёсся к этому клоуну, не так ли?»
После интервью форварда, в котором он в числе прочего высказался об Эрике тен Хаге, «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальцем. Игрок до сих пор не нашёл новый клуб, а слухи связывают фигуру Роналду с клубом из Саудовской Аравии, «Аль-Нассром».
В составе сборной Португалии Роналду завершил выступление на чемпионате мира в Катаре после поражения в четвертьфинальном матче с Марокко.
Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии:
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