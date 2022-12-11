Журналист Пирс Морган назвал Эрика тен Хага клоуном

Журналист Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед», назвал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага клоуном.



В своём «твиттере» Морган привёл слова специалиста о Роналду: «Когда он в хорошей форме, он хороший игрок» и сопроводил их подписью: «Трудно предположить, почему Роналду неуважительно отнёсся к этому клоуну, не так ли?»



После интервью форварда, в котором он в числе прочего высказался об Эрике тен Хаге, «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальцем. Игрок до сих пор не нашёл новый клуб, а слухи связывают фигуру Роналду с клубом из Саудовской Аравии, «Аль-Нассром».



В составе сборной Португалии Роналду завершил выступление на чемпионате мира в Катаре после поражения в четвертьфинальном матче с Марокко.

Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии: