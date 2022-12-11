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«Челси» уступил «Астон Вилле» в товарищеском матче

«Челси» уступил «Астон Вилле» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Челси» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби (ОАЭ). Встречу обслуживал главный судья Омар Мохамед Аль-Али (ОАЭ). «Астон Вилла» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на седьмой минуте забил шотландский полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн с передачи нападающего Олли Уоткинса.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Грэма Поттера набрала 21 очко после 14 игр. «Астон Вилла» находится на 12-й строчке — 18 баллов после 15 игр. В ближайшем туре после чемпионата мира «Челси» сыграет с «Борнмутом» 27 декабря, а «Астон Вилла» встретится с «Ливерпулем» 26 декабря.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 декабря 2022, воскресенье. 17:10 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон, Англия
1:0 Макгинн – 7'
Комментарии
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