«Челси» уступил «Астон Вилле» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Челси» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби (ОАЭ). Встречу обслуживал главный судья Омар Мохамед Аль-Али (ОАЭ). «Астон Вилла» одержала победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на седьмой минуте забил шотландский полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн с передачи нападающего Олли Уоткинса.
«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Грэма Поттера набрала 21 очко после 14 игр. «Астон Вилла» находится на 12-й строчке — 18 баллов после 15 игр. В ближайшем туре после чемпионата мира «Челси» сыграет с «Борнмутом» 27 декабря, а «Астон Вилла» встретится с «Ливерпулем» 26 декабря.
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