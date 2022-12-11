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Петкович: многие люди, которые не являются профессионалами, могут успешно пробить пенальти

Петкович: многие люди, которые не являются профессионалами, могут успешно пробить пенальти
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Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович высказался на тему исполнения пенальти на чемпионате мира.

«Думаю, что многие люди, которые не являются профессиональными футболистами, могут успешно пробить пенальти. Разница в том, насколько ты психологически вынослив. Существует огромное давление, которого никогда раньше не испытывал. Но также помогает, когда есть вратарь мирового класса», — приводит слова Пековича Reuters.

Национальная команда Хорватии пробилась в полуфинал чемпионата мира, дважды выиграв в серии пенальти. В 1/8 финала хорваты одержали победу в матче с Японией, а в четвертьфинале обыграли сборную Бразилии. В полуфинальном матче команда Хорватии встретится с Аргентиной 13 декабря.

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