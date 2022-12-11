Петкович: многие люди, которые не являются профессионалами, могут успешно пробить пенальти

Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович высказался на тему исполнения пенальти на чемпионате мира.
«Думаю, что многие люди, которые не являются профессиональными футболистами, могут успешно пробить пенальти. Разница в том, насколько ты психологически вынослив. Существует огромное давление, которого никогда раньше не испытывал. Но также помогает, когда есть вратарь мирового класса», — приводит слова Пековича Reuters.
Национальная команда Хорватии пробилась в полуфинал чемпионата мира, дважды выиграв в серии пенальти. В 1/8 финала хорваты одержали победу в матче с Японией, а в четвертьфинале обыграли сборную Бразилии. В полуфинальном матче команда Хорватии встретится с Аргентиной 13 декабря.
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