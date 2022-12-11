Никита Баженов: эпоха Роналду завершается. Месси тоже уйдёт через два года

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов выразил мнение, что эпоха нападающего Криштиану Роналду подходит к концу, и в скором времени подобное случится и с аргентинцем Лионелем Месси.
«Эпоха Роналду завершается. Всему своё время — ничто не вечно. Поздравляю всех нас, что были участниками и зрителями эпох Роналду и Месси. Лионель тоже уйдёт через два года — это нормально. Так бывает, это футбол. Нужно сказать всем большое спасибо», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Португалия уступила сборной Марокко в 1/4 финала чемпионата мира и покинула турнир. Аргентина с Лионелем Месси в составе продолжает своё участие в турнире. Команда сыграет в первом полуфинальном матче ЧМ со сборной Хорватии. Встреча состоится 13 декабря и начнётся в 22:00 мск.
- 11 декабря 2022
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