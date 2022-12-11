«В следующий раз всё будет по-другому». Бекхэм поддержал Кейна после промаха с пенальти
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Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поддержал капитана «трёх львов» Гарри Кейна после незабитого пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Францией (1:2). У Кейна при счёте 1:2 был шанс восстановить равенство на табло, однако с «точки» он пробил выше ворот.
«Требуется настоящий лидер, чтобы действовать в такие моменты. Именно это сделал наш капитан. В следующий раз всё будет по-другому. Мы уходим с гордо поднятой головой», — написал Бекхэм в одной из своих соцсетей.
Англичане завершили выступление на турнире. Команда выигрывала титул чемпионов мира один раз – на домашнем ЧМ 1966 года. С того времени сборная «трёх львов» не побеждала на крупных турнирах.
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