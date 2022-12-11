Хендерсон: уверен, что Кейн станет сильнее

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал итоги встречи 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Франции (1:2).



«Мы были разочарованы, проигрывая со счётом 0:1, но проявили характер, необходимый для того, чтобы продолжать бороться во втором тайме и сравнять счёт. Мы отдали всё, но, к сожалению, это был не наш день.



Мы знаем, сколько пенальти реализовал Гарри. Он забил первый гол, и сколько усилий в целом он приложил, чтобы мы попали сюда? Уверен, в дальнейшем он станет сильнее. Он нападающий мирового класса, наш капитан, и мы как команда не были бы здесь без него.



Чувствовали себя действительно хорошо, выступления были хорошими, сосредоточенность и желание были на уровне каждый день, пока мы были здесь. К сожалению, как я уже сказал, это был не наш день. Нужно отдать должное Франции, которая является хорошей командой, но я чувствовал, что мы должны победить», — приводит слова Хендерсона официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Видео: реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти.