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Мостовой: нужно получать удовольствие от выхода сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022

Мостовой: нужно получать удовольствие от выхода сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу сборной Марокко в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Португалией (1:0). Марокканцы стали первой африканской сборной, которая сумела попасть в четвёрку сильнейших на мировых первенствах.

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«Выход сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира — сюрприз для 99 болельщиков из 100. Многие задаются вопросом: заслуженно это или нет. Как мне кажется, всё заслуженно. В истории разных чемпионатов мира всегда были команды, которые удивляют и преподносят сюрпризы. С самого начала мы называли турнир в Катаре чемпионатом сенсаций. Как начались сенсации в первом туре, так они и продолжаются. Ясно, что в плей-офф сюрпризов становится меньше, но вот Марокко не даёт нам заскучать.

Многие критикуют игру сборной Марокко, но кому сейчас нужна игра? Да, португальцы играли лучше, создавали моменты. По статистике они были лучше, но поехали домой. Нужно получать удовольствие от выхода Марокко в полуфинал ЧМ-2022», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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