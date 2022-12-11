«Локомотив» сделал предложение «Крыльям Советов» по трансферу Пиняева, Глушенкова и Ежова

Московский «Локомотив» сделал предложение самарским «Крыльям Советов» по трансферу трёх игроков — Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Романа Ежова. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
Отметим, что в контрактах каждого из игроков прописана сумма отступных. Пиняев участвовал в 11 матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона и отметился тремя голами и одной результативной передачей. На счету Глушенкова 15 матчей, пять забитых мячей и четыре голевых передачи. Ежов провёл 13 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.
Железнодорожники завершили первую часть сезона-2022/2023 РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 13 очков после 17 проведённых матчей. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке, заработав 20 баллов.
- 11 декабря 2022
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