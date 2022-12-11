«МЮ» интересуется Гонсалу Рамушем, который вытеснил Роналду из состава Португалии на ЧМ

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием форварда «Бенфики» Гонсалу Рамуша. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
«Юнайтед» рассматривает множество вариантов. Мы знаем о Коди Гакпо, но есть и другие опции. Они продолжают обсуждаться, чтобы выбрать наилучший вариант, после чего манкунианцы приступят к оформлению перехода. Их скауты много раз наблюдали за Гонсалу Рамушем в «Бенфике», — приводит слова Романо Caught Offside.
На чемпионате мира в Катаре форвард дважды вышел на поле в основном составе сборной Португалии – это произошло в матчах плей-офф со Швейцарией и Марокко. При этом другой нападающий команды Фернанду Сантуша – Криштиану Роналду – оставался на скамье запасных. В матче со швейцарцами (6:1) Рамуш оформил хет-трик. В четвертьфинале с Марокко португальцы потерпели поражение (0:1) и покинули турнир.
Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии:
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