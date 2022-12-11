Джек Грилиш — о вылете с ЧМ-2022: действительно думал, что это наш год

Нападающий сборной Англии Джек Грилиш высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. В матче 1/4 финала сборная Англии проиграла Франции со счётом 1:2.



«Абсолютно опустошён вылетом, словами не описать, насколько. Я действительно думал, что это наш год. Очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды, и для меня было честью находиться с этим составом игроков и персонала в течение последних четырёх недель.

Нас всех объединяет невероятная связь, и мы с нетерпением ждём будущего, потому что хотим творить историю для всех вас. Спасибо каждому болельщику сборной Англии за вашу поддержку в течение последних четырёх недель», — написал Грилиш в «Твиттере».

На чемпионате мира Грилиш выходил на поле во всех пяти матчах сборной Англии и отметился одним голом.

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