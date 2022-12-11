«С каких пор футбол — это женская грудь?» Румынская теннисистка — об Иване Кнолль
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Румынская теннисистка Андрея Пришакариу, которая занимает 405-ю позицию в рейтинге WTA, раскритиковала бывшую Мисс Хорватии и модель Ивану Кнолль за откровенные наряды на чемпионате мира в Катаре.
«С каких пор футбол – это женская грудь? И не заставляйте меня начинать разговоры о выборе одежды… в стране, где несколько правил являются обязательными. Женщина может быть сексуальной в разных нарядах, я гарантирую вам это», — написала Пришакариу в своём «твиттере».
Сборная Хорватии продолжает своё выступление на чемпионате мира в Катаре – в полуфинале турнира «шашечные» сыграют с Аргентиной после победы в матче 1/4 финала над командой Бразилии в серии пенальти — 4:2.
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