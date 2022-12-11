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Бензема написал слова поддержки сборной Франции перед полуфиналом чемпионата мира

Бензема написал слова поддержки сборной Франции перед полуфиналом чемпионата мира
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Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема написал в социальной сети слова поддержки национальной команде. Сборная Франции пробилась в полуфинал чемпионата мира 2022 года. В матче 1/4 финала французы обыграли команду Англии со счётом 2:1.

«Давайте, ребята! Ещё два матча, мы почти у цели… Я с вами. Вперёд!» — написал Бензема в «Твиттере».

Напомним, Карим Бензема пропускает чемпионат мира из-за травмы.

Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира встретится с национальной командой Марокко. Игра состоится в среду, 14 декабря. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Ранее сборная Марокко в четвертьфинале выиграла у Португалии со счётом 1:0.

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