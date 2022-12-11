«Крылья Советов» отклонили предложение «Локо» по трансферу Пиняева, Глушенкова и Ежова

Московский «Локомотив» действительно сделал самарским «Крыльям Советов» предложение по трансферу трёх игроков — Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Романа Ежова, однако оно было отклонено. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что в контрактах каждого из игроков прописана сумма отступных. Пиняев участвовал в 11 матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона и отметился тремя голами и одной результативной передачей. На счету Глушенкова 15 матчей, пять забитых мячей и четыре голевых передачи. Ежов провёл 13 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.



Железнодорожники завершили первую часть сезона-2022/2023 РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 13 очков после 17 проведённых матчей. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке, заработав 20 баллов.