Василий Уткин выделил причины вылета сборной Бразилии с ЧМ-2022

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о причинах вылета сборной Бразилии с чемпионата мира в Катаре. Бразильцы в матче 1/4 финала уступили команде Хорватии в серии пенальти (1:1, 2:4).



«Бразилия была настолько сильна, так выглядела круто и монолитно, что, казалось, титулу некуда деваться. Если только кто-то из самых титулованных европейцев не поставит перед Бразилией заслон. Но нет — Бразилия вылетает от ветеранов хорватов. Почему? Наверное, потому что нельзя терять концентрацию внимания в решающие моменты матча. По-другому этого не скажешь. Мне кажется, что бразильцы сами слишком рано поверили в то, что титул у них уже практически в кармане. А в результате…

В каком компоненте игры они уступили хорватам? В том, сколько мячей в серии отбил Ливакович? До этого всегда можно не допускать, это во-первых. Во-вторых, можно бить понадёжнее. В-третьих, почему Бразилия пренебрегает тем правилом, которое давно выработали в себе европейцы и, кстати, африканцы тоже, — пенальти с самого начала должны бить сильные и опытные игроки, иначе до них может не дойти очередь», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.