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Вингер «Ливерпуля» Диас выбыл на три месяца из-за травмы и пропустит игру с «Реалом» в ЛЧ

Вингер «Ливерпуля» Диас выбыл на три месяца из-за травмы и пропустит игру с «Реалом» в ЛЧ
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Колумбийский атакующий полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас вновь выбыл из-за травмы. Игрок получил травму во время одной из первых тренировок в Дубае после возвращения. Как сообщает Mundo Deportivo, после проведённых обследований выяснилось, что у Диаса разрыв связок в правом колене, из-за чего он выбыл минимум на три месяца.

Футболиста уже успешно прооперировали, чтобы снизить риски возможного рецидива в дальнейшем. Диас точно пропустит первый матч с «Реалом» в 1/8 финала, который состоится 21 февраля. Его участие в ответной встрече, которая пройдёт 15 марта, остаётся под вопросом.

Луис Диас находится вне игры с 9 октября после травмы, полученной во время столкновения с полузащитником Томасом Парти в игре с «Арсеналом». В этом сезоне колумбиец успел провести за мерсисайдцев 12 встреч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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