Саутгейт — о вылете сборной Англии с ЧМ: странное чувство. Всё произошло так резко

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира после поражения от Франции в четвертьфинале (1:2), а также выразил мнение, что его футболисты показали уровень игры, достойный победы в турнире.
«Это действительно странное чувство, потому что конец турнира произошёл так резко. Все собирают вещи, пройдя годы подготовки, а затем месяцы тщательной тренировки. Есть также ощущение, что мы подошли так близко, и при этом показали уровень игры, которым сами были довольны. Мы чувствовали, что могли бы пройти дальше и сделать больше, но всё же я действительно мало сожалею обо всём этом. Это словно эмоциональные американские горки.
Футболисты знают, что выступили хорошо, знают, что показывали тот уровень, который был необходим, на протяжении всего турнира. У них много веры, уверенности в себе, и нельзя ускорить преодоление ими разочарования — они должны пережить это сами. Сейчас у нас есть группа очень молодых футболистов, уже имеющих опыт большой игры, и костяк команды, который может играть вместе долгое время», — цитирует Саутгейта официальный сайт сборной.
- 11 декабря 2022
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