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Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен опроверг информацию, что может возглавить сборную Бельгии

Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен опроверг информацию, что может возглавить сборную Бельгии
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен не подтвердил информацию, что он может возглавить сборную Бельгии после отставки Роберто Мартинеса.

«Неправда, что я могу возглавить сборную Бельгии. Уважаю СМИ и работу журналистов, но многие вбрасывают неправдивую информацию. Или выдают своё личное мнение за инсайд — примерно так там и оказалось моё имя. Выбирать будет Федерация. Роберто Мартинес совмещал две должности — тренера и технического директора. Сначала они определятся с новым тренером, а потом будут вступать в переговоры. Не думаю, что решение будет принято в течение двух-трёх дней.

Я никак не контактировал с Федерацией футбола Бельгии. Не знаю, какого именно специалиста они хотят найти», — сказал Веркаутерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

Ранее журналисты Voetbalnieuws.de сообщили, что Веркаутерен находится в шорт-листе Федерации футбола Бельгии, а сам специалист будет не против возглавить национальную команду.

Полностью интервью с Веркаутереном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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