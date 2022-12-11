Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен опроверг информацию, что может возглавить сборную Бельгии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен не подтвердил информацию, что он может возглавить сборную Бельгии после отставки Роберто Мартинеса.
«Неправда, что я могу возглавить сборную Бельгии. Уважаю СМИ и работу журналистов, но многие вбрасывают неправдивую информацию. Или выдают своё личное мнение за инсайд — примерно так там и оказалось моё имя. Выбирать будет Федерация. Роберто Мартинес совмещал две должности — тренера и технического директора. Сначала они определятся с новым тренером, а потом будут вступать в переговоры. Не думаю, что решение будет принято в течение двух-трёх дней.
Я никак не контактировал с Федерацией футбола Бельгии. Не знаю, какого именно специалиста они хотят найти», — сказал Веркаутерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
Ранее журналисты Voetbalnieuws.de сообщили, что Веркаутерен находится в шорт-листе Федерации футбола Бельгии, а сам специалист будет не против возглавить национальную команду.
Полностью интервью с Веркаутереном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 11 декабря 2022
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