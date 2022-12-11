Мостовой: не понимаю критиков Роналду и Месси. Мы не имеем права поднимать на них голос

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался на тему критики форварда сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего команды Аргентины Лионеля Месси.
«Я думаю, что эпоха Роналду завершается. Он закончит карьеру в сборной — и правильно сделает. Не понимаю критиков Роналду и Месси. У Лионеля сначала в «ПСЖ» не получалось, но сейчас его снова начинают целовать и хвалить. У Криштиану сейчас похожая ситуация: сначала интервью, затем ещё что-нибудь… Ребята, мы вообще не имеем права поднимать голос на этих футболистов. Как можно критиковать двух величайших игроков современности, которые побили и установили всевозможные рекорды? Это полное безобразие!
Роналду находится в эмоциональном стрессе. Он же сам понимает, что его время уходит. И плюс сейчас на него накинулись. Почему пять лет назад его никто не критиковал, когда он забивал через себя? Я всегда буду за таких величайших футболистов! Но Роналду закончит. Ведь все рано или поздно заканчивают», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 11 декабря 2022
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