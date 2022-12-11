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Пеле поддержал Криштиану Роналду после поражения Португалии в четвертьфинале ЧМ

Пеле поддержал Криштиану Роналду после поражения Португалии в четвертьфинале ЧМ
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Легенда мирового футбола, бразилец Пеле, поддержал португальского форварда Криштиану Роналду после поражения его сборной в четвертьфинале чемпионата мира с Марокко (0:1).

Роналду отреагировал на поражение, написав большой пост в социальных сетях, а Пеле оставил комментарий под этой записью: «Спасибо, что заставил нас улыбаться, мой друг».

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Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован в Сан-Паулу. Ранее появлялась информация, что 82-летний легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.

Криштиану Роналду до сих пор не нашёл новый клуб после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». Вероятно, ЧМ в Катаре стал для него последним в карьере игрока. На момент следующего чемпионата мира Роналду исполнится 41 год.

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Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии:

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