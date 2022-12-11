Веркаутерен призвал не винить Лукаку в невыходе сборной Бельгии из группы на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен высказался об игре нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку на чемпионате мира в Катаре.
«Лукаку — жертва травмы. Для футболиста очень сложно влиться в игру сразу после нескольких месяцев восстановления. Каждому нужно набирать оптимальную форму к чемпионату мира, чтобы забивать голы. Ему пришлось восстанавливаться в короткие сроки, а это постоянное давление. Всё это сказалось на Ромелу. Но не нужно винить его во всём, в том числе в невыходе Бельгии из группы. Если бы Бельгия прошла в 1/8 или 1/4 финала, то ему могло бы хватить времени», — сказал Веркаутерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
Сборная Бельгии заняла третье место в группе F, где её соперниками были Марокко, Хорватия и Канада.
Полностью интервью с Франком Веркаутереном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 11 декабря 2022
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