Владимир Гранат объяснил вылет сборной Англии с ЧМ-2022

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о поражении сборной Англии в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Франции (1:2).



«Довольно равная игра. По первым минутам Франция была лучше, но после пропущенного гола футболисты Англии заиграли совсем иначе. При счёте 1:1 англичане даже были лучше французов. Но, к сожалению, как мы видим на этом чемпионате мира, многое зависит от исполнения пенальти. Вот и здесь Кейн не справился со вторым пенальти», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Англичане имели шанс уйти от поражения, но капитан команды Гарри Кейн не сумел реализовать свой второй пенальти, пробив выше ворот.

Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти: