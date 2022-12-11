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Владимир Гранат объяснил вылет сборной Англии с ЧМ-2022

Владимир Гранат объяснил вылет сборной Англии с ЧМ-2022
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Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о поражении сборной Англии в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Франции (1:2).

«Довольно равная игра. По первым минутам Франция была лучше, но после пропущенного гола футболисты Англии заиграли совсем иначе. При счёте 1:1 англичане даже были лучше французов. Но, к сожалению, как мы видим на этом чемпионате мира, многое зависит от исполнения пенальти. Вот и здесь Кейн не справился со вторым пенальти», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Англичане имели шанс уйти от поражения, но капитан команды Гарри Кейн не сумел реализовать свой второй пенальти, пробив выше ворот.

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Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти:

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