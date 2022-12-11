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Скончался катарский журналист, который освещал чемпионат мира

Скончался катарский журналист, который освещал чемпионат мира
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Фотокорреспондент Al Kass TV Халид аль-Мисслам, который освещал чемпионат мира в Катаре, ушёл из жизни. Об этом сообщает Gulf Times. Причины смерти не уточняются.

Отметим, что это не первая смерть сотрудника СМИ на чемпионате мира в Катаре.

Ранее другой журналист, американский сотрудник CBS и автор книги «Эксперимент Бекхэма» Грант Уол, скончался во время четвертьфинального мачта чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной, который завершился 10 декабря.

Об этом в социальных сетях сообщил его брат. Также смерть журналиста подтвердила Федерация футбола США. Брат умершего сообщил о хорошем состоянии здоровья Гранта. Он заявил, что не верит в естественную смерть своего брата, который мог быть убит, так как получал угрозы в Катаре.

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