«Даже в Бразилии его не считают лидером». Стоичков — о разочарованиях ЧМ в Катаре

Бывший футболист сборной Болгарии Христо Стоичков назвал национальные команды, которые разочаровали его на чемпионате мира в Катаре.

«Была ли Бразилия самым большим разочарованием? Да, с тем составом, который у них был, это полный провал. Они были отличным кандидатом. Думаю, Тите был неправ в некоторых решениях. Когда ты начинаешь вносить столько изменений… Когда команда играет хорошо, зачем ломать динамику? А в матчах делается много замен, ненужных замен, которые ломают вашу команду. Игра останавливается, они сбивают ваш ритм… Эта мания потратить все пять замен не имеет смысла. Зачем — чтобы тратить время попусту? Так судьи же всё компенсируют!

Германия? Ещё один провал. Приехали как всегда: играют плохо, но побеждают. Но они зарабатывают не так много. Для них сработала красная тревога, очень красная. У них нет Клинсмана, Хаслера, Маттеуса, Бреме. Да, есть Гюндоган, Гнабри, Мусиала, Киммих, но…

Португалия? Ещё одно ужасное разочарование. Хорошие игроки, но без лидера, и теперь без Криштиану [Роналду]. Неймар — ещё один великий игрок, но не лидер. Даже в Бразилии его не считают лидером», — цитирует легендарного экс-футболиста Sport.es