«Вы заслуживали этот титул». Неймар обратился к Тите

Нападающий сборной Бразилии Неймар в социальной сети обратился к тренеру Тите.



«До того, как мы встретились лично, мы много раз играли друг против друга, и могу я сказать? Я думал, что Вы очень надоедливый! Потому что Вы собирали команду, чтобы закрыть меня, делали всё, чтобы выиграть у меня, и даже плохо отзывались обо мне. Но судьба смешная, правда? Она поставила Вас тренером, а меня — вашим номером 10.

Я знал Вас как тренера и уже знал, что Вы очень хороши, но как человек Вы намного лучше! Вы встретили меня и знаете, кто я. И это то, что важно для меня. Я пишу, чтобы открыто поблагодарить Вас за всё: за все наставления, которые Вы нам дали, а их было так много.

Вы всегда будете одним из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были или будут, и я всегда буду превозносить Вас. У нас были прекрасные моменты, но у нас также были моменты, которые причиняли нам сильную боль — и этот последний момент будет причинять нам боль надолго. Вы заслуживали этот титул, мы все заслуживали его за всё, что сделали, и за всё, от чего отказались, чтобы попытаться достичь нашей величайшей мечты. Но бог этого не хотел, и мы стерпим. Бог дал нам всё!

Спасибо, профессор Тите, за всё обучение! Если есть фраза, которую я никогда не забуду — это «умственно сильный», и нам придётся быть очень сильными в этот момент. Крепко обнимаю, спасибо», — написал Неймар в своей социальной сети.

Напомним, после поражения от команды Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии.

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