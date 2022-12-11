Василий Уткин рассказал, победа какой сборной на ЧМ-2022 обрадует его сильнее всего
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Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о выходе сборной Франции в полуфинал чемпионата мира в Катаре. Французы в матче 1/4 финала выиграли у команды Англии со счётом 2:1.
«Мне приятно, что Франция прошла. Мне приятно, что она забивает с игры. В этом есть элемент симпатии. Наверное, чемпионству Франции я обрадуюсь сильнее всего, если оно будет достигнуто.
Для любой другой команды это будет подвигом, потому что ни одна из них не близка к тому, чтобы представить на чемпионате лучшее поколение в истории, или не близка к тому, чтобы удивить всех каким-то невиданным тактическим прорывом. Кадровый прорыв совершила сборная Марокко, но это другая история», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.
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