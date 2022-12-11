«Ещё один полуфинал ЧМ не может быть случайностью». Эдин Джеко — о сборной Хорватии

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко поделился мнением о выходе сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира. В 1/4 финала «шашечные» обыграли в серии пенальти Бразилию — 4:2 (1:1 после овертаймов).
«Ещё один полуфинал чемпионата мира не может быть случайностью. Хорватия в очередной раз показала себя отличной командой, а с Бразилией они показали характер, силу и зрелость, которые есть только у великих команд. Никто не верил в победу Хорватии, и от этого она ещё красивее. Я ожидаю ещё одно отличное выступление в полуфинале. Фаворитов больше нет. Все, кто дошли до полуфинала, должны верить, что станут чемпионами», — цитирует боснийского форварда итальянский журналист Альфредо Педулла.
В полуфинале хорватская команда сыграет с Аргентиной. Встреча состоится 13 декабря, начало — в 22:00 мск. Финальный матч за звание чемпиона мира состоится в воскресенье, 18 декабря.
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