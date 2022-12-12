Уткин предположил, что станет решающим фактором в борьбе за титул чемпионата мира в Катаре

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение о решающих матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. В полуфинале пройдут следующие встречи: Аргентина — Хорватия и Франция — Марокко.



«Мне кажется, что Хорватия — это такая удвоенная Аргентина. Потому что, если им достанется титул, будут говорить, что они заслужили всей карьерой. Чемпионский титул не должен доставаться тем, кто заслужил всей карьерой. Мы видим, что команды, которые, казалось бы, заслуживали — Бразилия, Португалия — они уже вылетели.

Титул достанется тому, кто лучше всех сыграет в нужные ключевые моменты в этих самых матчах. И долой статистику! Там всё может решить буквально одна минута», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.