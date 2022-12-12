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Криштиану Роналду забрал вещи с базы «Манчестер Юнайтед» до выхода скандального интервью

Криштиану Роналду забрал вещи с базы «Манчестер Юнайтед» до выхода скандального интервью
Криштиану Роналду
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Португальский форвард Криштиану Роналду, который в ноябре дал скандальное интервью о «Манчестер Юнайтед» журналисту Пирсу Моргану, забрал вещи из раздевалки «красных дьяволов» ещё до выхода этого интервью, сообщает talkSPORT со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, Роналду освободил свой шкафчик на базе «Юнайтед» до 13 ноября, когда клубный футбол был приостановлен из-за чемпионата мира в Катаре. Пирс Морган опубликовал материал 16 и 17 ноября.

После выхода интервью Роналду и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт по обоюдному согласию, форвард до сих пор не нашёл новый клуб.

В составе сборной Португалии нападающий дошёл до четвертьфинала чемпионата мира, где его команда уступила Марокко со счётом 0:1.

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