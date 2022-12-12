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Эден Азар может продолжить карьеру в МЛС

Эден Азар может продолжить карьеру в МЛС
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Атакующий полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассматривает вариант с продолжением карьеры в MLS, сообщает Mundo Deportivo.

Игрок не имеет постоянной игровой практики в клубе, сам Азар уже заявлял, что уйдёт из мадридской команды, если руководство «сливочных» попросит его об этом. Контракт полузащитника с испанцами действует до лета 2024 года.

Рассматривая возможные варианты продолжения карьеры, Азар обращает пристальное внимание на МЛС. Развивающаяся американская лига может быть менее требовательной, чем другие европейские первенства, это может позволить бельгийцу восстановить утраченный статус.

Сборная Бельгии на чемпионате мира в Катаре не сумела преодолеть групповой барьер, заняв третью строчку в группе с Марокко, Хорватией и Канадой.

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