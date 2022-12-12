«Манчестер Юнайтед» интересуется корейцем из «Наполи»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе южнокорейского центрального защитника Ким Мин Джэ, ныне выступающего в итальянском «Наполи», сообщает Mirror.



Ким Мин Джэ перешёл в итальянский клуб минувшим летом за сумму около € 18 млн, подписав трёхлетний контракт с опцией продления ещё на два года. В соглашении между сторонами есть пункт об отступных, в котором сумма выкупа варьируется от € 40 млн до € 80 млн в зависимости от доходов клуба-покупателя. При этом соответствующая опция будет действовать только с 1 по 15 июля 2023 года.



Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» работает над тем, чтобы либо удалить пункт о выкупе, либо как-то изменить его. Боссы неаполитанцев считают корейского игрока важным активом клуба.